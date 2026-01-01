Командирът на "Руския доброволчески корпус" Денис Капустин е жив. Убийството му е било поръчано от специалните служби на Русия, които са отделили половин милион долара за изпълнението на престъплението, съобщава Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна в четвъртък, 1 януари.



По-рано бе съобщено, че на 27 декември в района на Запорожие е загинал командирът на "Руския доброволчески корпус" Денис WhiteRex Капустин (Никитин).



Денис Никитин Капустин е крайнодесен активист, известен на широката общественост под псевдонима White Rex. Заема поста командир на Руския доброволчески корпус (РДК), съставен предимно от руснаци, които са застанали на страната на Украйна и се противопоставят на управлението на Владимир Путин. През август 2022 г. подразделението, което той ръководи, официално стана част от Главното разузнавателно управление (ГРУ).