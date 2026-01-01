На 31 декември са установени 29 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, и 4-ма под въздействието на наркотици. Това съобщиха от полицията.

Общо 10 480 моторни превозни средства са проверени в рамките на специализирана полицейска операция. Извършен е контрол на 11 771 водачи и пътници. Съставени са 2153 фиша и 369 акта за административни нарушения.

13 шофьора са установени с 0,5 до 1,2 промила алкохол в издишания въздух, а 16 са управлявали с над 1,2 на 1000. Един е отказал тестване.

Двама от засечените да шофират под въздействието на наркотични вещества са отказали да бъдат тествани.