Районната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение А.А. и Л.П., обвинени за това, че в съучастие като съизвършители систематично предоставяли помещение за полови сношения, като деянието е извършвано с користна цел.

Помещението е предоставяно на различни лица. Престъплението е осъществено в периода от 17 ноември 2025 година до 9 май 2026 година в Бургас.

Обвиняемите са задържани при специализирана операция на ГДБОП, проведена на територията на общините Бургас и Несебър. Тя е осъществена под надзора на Районната прокуратура в Бургас.

Установено е, че А.А. и Л.П. са свързани със собствеността на търговски обект, предлагащ помещения за полово сношение с користна цел. По време на разследването са извършени лични обиски, претърсвани и изземвания в нощно заведение, четири жилища и две превозни средства. Иззети са пликове с пари на обща стойност над 14 000 евро, мобилни телефони и документация, свързана с разследването.

Районният съд в Бургас е насрочил заседанието по разглеждане на искането за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стажа“ по отношение на обвиняемите за 11 май 2026 година от 14.30 часа.

По досъдебното производство към наказателна отговорност е привлечена и В.В. Тя е обвинена за това, че в горепосочения период е свождала лица от женски пол към съвкупление с различни лица, като деянията са извършвани с користна цел. По отношение на нея е взета мярка за неотклонение „подписка“.