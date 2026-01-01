69-годишна жена е в болница в Добрич след катастрофа по бул. „Русия“ в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Добрич.

На 9 май около 15:00 часа е получено съобщение за катастрофа по булеварда в града. Установено е, че лек автомобил „Тойота“, управляван от 72-годишен мъж, губи контрол над МПС-то и се блъска в паркиран в дясно на пътното платно автобус „Ивеко“.

Вследствие на инцидента е пострадала 69-годишна жена, возеща се лек автомобил „Тойота“.

Настанена е в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич с фрактура на подбедрица и комоцио, без опасност за живота.

Катастрофата е обслужена по административен ред, допълват от Областната дирекция на МВР в Добрич.