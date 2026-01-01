Полицията в Лондон обяви в края на миналата седмица, че проверява видео, документиращо инцидент с британската актриса Хелън Мирън и нейния съпруг Тейлър Хакфорд, разиграл се в центъра на британската столица, по време на който Мирън е била обидена от пропалестински активист. Видео от инцидента се завъртя в интернет, а новината беше коментирана оживено от световните агенции, сред които Ройтерс и Франс прес и от редица медии във Великобритания, САЩ, Израел, Франция и Италия.

На кадрите от видеото се виждат Мирън и половинката й, към които се приближава мъж. Той започва да обижда британската актриса. "Ето я Хелън Мирън, отявлената ционистка. Вие казахте, че Израел трябва да съществува завинаги заради Холокоста!“, казва на актрисата мъжът, който снима видеото от случката. "Тя беше много щастлива, че домовете на палестинците бяха разрушени“, казва още мъжът във видеото по адрес на актрисата. "Вие сте дяволска ционистка“, допълва той и продължава с вербалните нападки, като в даден момент дори нарича Мирън „зла ционистка кучка“. Тогава Хакфорд се намесва и също с груб език успява да пропъди мъжа.

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2026

Говорител на лондонската полиция заяви, че се предполага, че инцидентът се е разиграл в края на миналата година. В британски медии се споменаваше дори, че случаят датира от ноември. Сега полицаите се опитват да се свържат с жертвата на вербалните нападки, за да разберат дали тя иска да подаде сигнал в полицията, заяви още полицейският говорител, без да споменава името на Хелън Мирън и на съпруга й. От това изказване става ясно, че актрисата не се е оплакала заради случилото й се.

По повод разпространеното в интернет видео с вербалната агресия срещу Мирън британската организация „Кампания срещу антисемитизма“ каза, че става дума за нещо „абсолютно ужасяващо“. "Стигнахме до момента, в който известни личности са навиквани и обиждани само защото са възприемани като симпатизанти на единствената еврейска държава в света“, заяви организацията в Екс, цитирана от Франс прес, „Франс 24, Бе Еф Ем Те Ве и от „20 минют“.

Полицията не разкри самоличността на мъжа, обидил Хелън Мирън и заснел сцената. През ноември миналата година видеото се е появило първо в акаунт в Инстаграм, наречен „Антифашистко действие на Обединеното кралство“. Малко след това от социалната мрежа са го свалили. Сега същият акаунт е препостнал видеото, казвайки че при първото постване, то е било свалено от самата Инстаграм.

Британският в. „Дейли мейл“ и организация за проверка на фактите в интернет, наречена „Gnasher Jew“, чрез детайлна проверка са установили, че Инстаграм акаунтът, публикувал на два пъти видеото, е свързан с акаунти в ЮТюб и ПейПал, които са управлявани от лондончанина Том Каръл. Той е дефиниран като антисемит, пропалестински и радикално ляв активист. В миналото той е публикувал онлайн и други обидни антисемитски материали. Том Каръл е дефиниран и като привърженик на Джеръми Корбин, едновремешен лидер на Лейбъристката партия и представител на най-лявото й крило. В миналото Том Каръл е имал проблеми с лондонската полиция. През 2023 г. той фигурира в галерия от снимки на пропалестински активисти, издирвани от полицията след протекла бурно демонстрация в центъра на Лондон. През 2018 г. Каръл е бил издирван във връзка с нападение срещу 84-годишна жена в Източен Лондон, извършено на път за демонстрация на радикалната левица, прераснала в прояви на насилие. Пет години по-късно, пред 2023 г. Каръл сам се предал на полицията, но пледирал невинен по повдигнатите му обвинения и бил осъден на 12 месеца пробация и 200 часа общественополезен труд за по-малко сериозното нападение „заплашително поведение“, посочва „Дейли мейл“. Оттогава акаунтът му в Инстаграм е пълен от антисемитски призиви и конспиративни теории. Според една от тях нападението на австралийския плаж Бондай е била така наречената „операция под фалшив флаг“ (тоест операция, заблуждаваща властите и обществеността относно действителните цели, мотиви и извършители) или е била просто инсценировка. При това нападение през декември миналата година баща и син, вдъхновени от "Ислямска държава" нападнаха хора, празнуващи на плажа Бондай в Сидни еврейския празник ханука, и убиха 15 души, а над 44 души пострадаха, припомнят Би Би Си и Ей Би Си. В акаунта си Том Каръл препоствал и неонацистка пропаганда, твърдял, че евреите са обявили война на Германия и са отговорни за Втората световна война, хвалел Хитлер и намеквал, че дневникът на Ане Франк бил фалшив. В акаунта си Том Каръл поствал и лозунги от типа „ОК е да си антисемит“, допълва „Дейли мейл“.

Защо Том Каръл атакува точно Хелън Мирън, питат се мнозина. Извадени от контекста, изказванията му препращат към войната в Газа, породена след безпрецедентната атака на бойци на „Хамас“ срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която бяха убити 1200 души, а 250 души бяха взети за заложници. Конфликтът приключи през есента на миналата година, въпреки че израелските сили продължават да нанасят удари, както те казват, по терористични цели в анклава, докато пропалестинки активисти и жители на Газа казват, че при тези удари са убивани и цивилни, отбелязва Франс прес и Ройтерс.

Но обидите на Том Каръл по адрес на Хелън Мирън всъщност препращат към епизод от лятото на 2023 г., тоест преди нападението от 7 октомври 2023 г. и последвалата го война в Газа, припомнят Би Би Си и „Таймс ъв Израел“. По онова време Хелън Мирън е в разгара на кампания за рекламиране на новата филмова продукция с нейното участие - „Голда“ на израелския режисьор Гай Натив. Филмът е биографична драма, фокусирана върху първата жена премиер на Израел – Голда Меир, през един конкретен период от управлението й – войната от Йом Кипур, наричана също Октомврийска война или Арабско-израелската война, водена от коалицията на арабските страни, предвождана от Египет и Сирия, срещу Израел в периода 6 – 25 октомври 1973 г. Филмът има световна премиера на кинофестивала Берлинале през февруари 2023 г.

Още преди появата на филма обаче той поражда полемика заради самата персона на Голда Меир, но също и заради това, че израелският режисьор не е избрал израелска актриса, за да се превъплъти в образа на първата жена премиер на Израел, а е предпочел да избере Хелън Мирън. Във филма тя се трансформира до неузнаваемост, за което по време на снимките са били необходими часове на подготовка, специален костюм и носене на протеза на носа, припомня Би Би Си. Именно заради това преобразяване на Хелън Мирън филмът е номиниран и в категорията за най-добър грим и прически на наградите „Оскар“, но не печели. Смята се, че продукцията е можела да бъде номинирана и за други награди, ако не беше избухнала войната в ивицата Газа.

През юли 2023 г. Мирън дава интервю за израелската телевизия „Канал 12“, в което надълго и нашироко говори за ролята си в „Голда“. По това време Мирън е в Израел, за да представи филма „Голда“ на филмовия фестивал в Йерусалим. Интервюто с нея е излъчено месец след това, припомня „Таймс ъв Израел“. В него Мирън казва, че имало хора, които са я разубеждавали да се превъплъти в образа на Голда Меир заради „спорната позиция на Израел на световната сцена“. Мирън обаче не се е поддала на тези опити за разубеждаваме, защото, както тя казва в интервюто, „е срещнала толкова невероятни хора в Израел“. „Мисля, че в Израел има здрава основа от дълбока интелигентност, проникновеност, отдаденост и дори поетичност – нещо наистина много, много специално“, казва още Мирън тогава. Тя допълва: “Вярвам в Израел, в съществуването на Израел и вярвам, че Израел трябва да върви напред, за вечни времена. Вярвам в Израел заради Холокоста“. Именно тези думи, както изглежда, пораждат гнева на радикално левия Том Каръл, става ясно от заснетото от него видео на вербалната му агресия срещу актрисата.

В същото интервю за „Канал 12“ Мирън се обявява и срещу културния бойкот срещу Израел и казва, че не й се струва правилно да бъдат отхвърляни творци от Израел, с които тя се е срещнала лично. “Това е артистичната общност, за която, аз вярвам, че ще поведе Израел напред“, допълва Мирън.

През април на настоящата година британската актриса отново се обяви срещу бойкота на Израел в областта на културата. Темата се разгоря заради израелското участие в певческия конкурс „Евровизия“ във Виена. Мирън се подписа под отворено писмо, под което подписите си бяха поставили и Ейми Шумър, Мила Кунис, Джийн Симънс, Бой Джордж, Шарън Озбърн, Дебра Месинг и др. Писмото беше по инициатива на организацията „Творчески колектив за мир“ и беше парафирано от над 1000 представители на творческите среди от различни страни по света. Тази заявена подкрепа от страна на Мирън също е очевидно в основата на гнева на радикално левия активист Каръл.

Що се касае до самата Голда Меир, Мирън признава в интервюто от юли 2023 г., че преди да участва във филма, не е знаела много за нея. Но добавя, че когато Меир е била избрана за премиер на Израял, самата тя е изпитала „чувството на триумф, удовлетворение и дори възхищение от факта, че една жена беше избрана да ръководи една държава“. „Това беше много вълнуващ момент за жените като цяло“, допълва Мирън.

Тя разказва в интервюто за "Канал 12", че се е подготвяла за ролята на Голда Меир, като е прочела автобиографията й и е гледала архивни кадри с израелската лидерка. Тази подготовка е дала възможност на Мирън да осъзнае какво е било физическото състояние на Голда Меир по онова време и как се е справяла психически с „това огромно бреме на войната“. Мирън допълва, че филмът за Голда Меир провокира много дълбоки размисли относно това какво означава да си евреин и в по-общ план какво означава да осъзнаеш каква е твоята собствена идентичност.

Пак в същото интервю Мирън коментира и протестите в Израел по онова време, насочени срещу израелското правителство на Бенямин Нетаняху, прокарващо спорна реформа на съдебната система. Запитана относно тези протести, Мирън казва: „Моите хора са хората, които излизат навън, за да протестират“. А после допълва, че и тя би се присъединила към протестите. След което припомня, че протести има и на други места по света. „В толкова много страни наблюдаваме тази своеобразна вълна на десния политически уклон, която залива света, и се питам дали това не е някаква човешка реакция на възхода на либерализма“, казва британската актриса.

Пак в същото интервю Мирън разказва, че е посетила за първи пъти Израел през 1967 г., след Шестдневната война, като по това време тя е била доброволка в кибуца На Он и е имала възможност да обиколи и цялата страна. За този свой престой в Израел Хелън Мирън разказва пред „Канал 12“ през юли 2023 г., че е станала „свидетел на неща, които бяха погрешни. Видях араби, които бяха изхвърлени от техните собствени домове в Йерусалим“. Но Мирън също така допълва „Но имаше една невероятна магическа енергия на една страна, която точно започваше да пуска корени в земята. Беше невероятно да бъдеш там по онова време“.

В друго интервю, този път за Би Би Си, от времето на рекламната кампания за филма „Голда“, Мирън казва, че е била напълно наясно с противоречията около Голда Меир, особено във връзка с отношението ѝ към палестинците. За ролята си тя казва тогава: „Всичко, което правя, е да играя Голда по време на Войната от Йом Кипур. Не обяснявам каква е тя, не я оправдавам и не я преоценявам. Просто играя жена на тази възраст, която се справя с тази ситуация“, казва Мирън и допълва, че идването на власт на Голда Меир е било „поразителен момент за младите жени“ и че „до този момент е било непонятно, че жена може да ръководи държава, още повече една толкова сложна и важна държава като Израел“.

Редица от тези изказвания наливат масло в огъня на критиките на радикално левия активист Том Каръл. Но никъде в изказванията на Мирън няма критики към палестинците, отричане на правото им да имат своя държава или защита на войната в Газа.

Хелън Мирън е лауреат образно казано на символичната британска титла „Национално съкровище“. С нея медиите наричат британци, отличили се в своята работа. Хелън Мирън я заслужава напълно титлата заради богата си кариера, включваща участия в над 130 пълнометражни филма, сериали и 40 пиеси. Мирън е дефинирана от британските медии като една от най-великите актриси на нашето време. Няма роли в киното, телевизията или на театралната сцена, които да не са влизали в репертоара на Мирън. Тя се е превъплъщавала в образа на монарси, сред които кралиците Елизабет Втора, Елизабет Първа, Шарлот и императрица Екатерина Велика, припомнят Би Би Си и "Дейли мейл". Мирън е изпълнявала и ролите на съпруги на известни личности, сред които София Толстая, жената на Лев Толстой, Алми Ревил, съпругата на Алфред Хичкок, или Цезония, последната съпруга на римския император Калигула. Мирън изпълнява и редица роли на детективи, било то професионалисти или аматьори, или пък на тайни агенти. Чести са изявите й в криминални филми или трилъри, тя е била и екранна съпруга на мафиотски бос или на гангстер. Превъплъщавала се е и в ролята на военен пилот и на космонавтка. Участвала е в комедии, в романтични филми, в екшъни и фентъзи продукции. Не се поколебава да участва и във филмови проекти, в които е само глас зад кадър. За Мирън се казва, че успява да превърне и най-скучните и глуповато замислени роли в атрактивни и запомнящи се. За всичко това Мирън е подобаващо отличена през годините . Тя има в актива си една награда „Оскар“, четири награди БАФТА, пет награди „Еми“, три награди „Златен глобус“ и една награда „Тони“. През 2003 г. кралица Елизабет Втора удостоява Хелън Мирън със званието "дама командор" на Ордена на Британската империя. А през 2009 г. „Тайм“ я вписва в списъка на 10-те най-добри британски актриси.

Ето защо новината, че Хелън Мирън е станала жертва на вербални нападки потресе британците, за които тя от години е любимка и е ценена от сънародниците си заради прямотата, с която говори, но и заради завидната си енергия да продължава да работи въпреки напредналата възраст. Дали е основателно да се атакува кинодива заради нейното мнение за Израел и заради роли, свързани пряко или косвено с тази държава? Това е въпросът, който си задават британските медии. Освен в „Голда“ Хелън Мирън изпълнява още една роля, пряко свързана с Израел, а именно тази на пенсионирана шпионка на Мосад във „Вътрешен кръг“, преследваща нацистки военнопрестъпник. Мирън има още две „еврейски роли“ във филми, свързани с темата за оцеляването от Холокоста – тези в „Жената в златно“ и „Бяла птица: История на чудото“.

Самата Мирън е от руски произход и в актива й има и роли, които могат да бъдат дефинирани като „руски“, било то на руски монарх, съпруга на руски писател, съветска космонавтка, ръководителка на руска тайна служба, бивша съветска балерина или героиня от руска пиеса. Този богат репертоар от „руски роли“ и руските корени на Мирън никога не са ставали повод за критики срещу нея. Точно както и с Израел, тя изразява възхищение от Русия и споделя, че би искала да я посети отново. Но същевременно в интервю за "Тайм" от края на 2022 г. Мирън критикува настоящото руско ръководство и казва, че принципно е против руския президент Путин и войната в Украйна. В същото интервю Мирън допълва, че осъзнава, че заради противопоставянето си на Путин, тя никога няма да има възможност да се върне отново в Русия.

Но всъщност Мирън и в миналото си е спечелвала нападки заради прямите си коментари. В интервю за „Джи кю“ отпреди 17 години Мирън говори за сексуалните посегателства. Тя признава, че на няколко пъти е била принудена да има сексуални отношения, въпреки че не е искала. Разказва, че в тези ситуации насилие над нея не е било упражнено, но тя просто не е намерила смелостта да каже „Не“. Поради тази причина тя не е подала сигнал и в полицията. Това беше разтълкувано като нейно подлагане на съмнение на действията на полицията и подтикване на жените, станали жертва на сексуално насилие, да не подават сигнал в полицията. Но и в този случай критиците на Мирън се хванаха само за част от думите й и напълно пропуснаха това, че тя казва, че за разлика от нея съвременните момичета вече са възпитани да казват „Не“, припомня „Гардиън“.

През годините многократни откровени признания на Мирън, като това, че не чувства нуждата да бъде майка или, че е атеистка, остават неразбрани от някои. Мирън никога не е заемала позиция в подкрепа на някоя политическа партия в родината си, но през 2006 г. тя откровено признава, че на изборите през 1997 г. е гласувала срещу консерваторите, защото й е писнало от тяхното ужасяващо управление по онова време. Това също не мина без упреци срещу нея от страна на консерваторите.

През април 2021 г. Мирън участва в шеговит видеоклип на италианския актьор Кеко Дзалоне, наречено „Ваксинирана“, в който тя играеше ролята на италианска достолепна дама, която успява да плени млад авантюрист само с признанието, че е ваксинирана срещу Ковид-19. Заради тази роля във видеоклипа Мирън беше похвалена от здравните власти и в родината си, и в Италия, тежко засегнати от коронавирусната пандемия, но антиваксърите я засипаха с критики, припомнят италиански медии.

В последно време Хелън Мирън е модна икона и появата й на червените килими на фестивали, наградни церемонии и гала събития, се следи с повишен интерес заради тоалетите й в дръзки цветове и сексапилна кройка и заради често пъти екстравагантните й прически, отбелязва "Варайъти". На много от тези светски събития в последните години Мирън се появява дори с дълга коса, което е считано за запазена марка на младостта. Косата на Мирън обаче е бяла, което показва, че по този начин тя защитава философията, че жените не трябва да бъдат отхвърляни, след като превишат определена възраст, а трябва да продължат да бъдат възприемани като активни участници в обществото. Мирън участва и в редица модни ревюта, сред които такива на "Л’Ореал" или на Стела Макартни, като на тях отново излиза на модния подиум с бяла коса и неприкрити бръчки и заявява по този начин, че човек може да се чувства добре във всяка една възраст и че остаряването не е повод за срам. Нейното послание очевидно се чува, тъй като за Хелън Мирън преди две години американският рапър 50 цента беше заявил, че независимо от възрастта й, тя си остава сексапилна жена.

В последните над 10 години, британската актриса, разделя живота си между Великобритания и Италия, където е купила и реставрирала вековна ферма в Триджано, близо до Лече в областта Пулия. За Италия това е добра реклама. Мирън обаче не само отдъхва в Италия, но и води кампания за повишаване на осведомеността за епидемията, причинявана от бактерията Xylella Fastidiosa, опустошаваща старите маслинови дървета в Пулия. Неотдавна британската актриса беше удостоена с най-висшето отличие, присъждано в Италия на чужденци, а именно Ордена на звездите на Италия. Церемонията по награждаването се състоя в италианското посолство в Лондон и по време на нея Хелън Мирън сподели, че възприема Италия като „своя осиновителка“, припомня АНСА. На тази церемония Мирън произнесе собственоръчно написана реч, но неотдавна тя породи полемика, когато на друга наградна церемония - тази на отличията на Американската филмотека - тя произнесе прочувствено слово, за което после каза, че е написано от изкуствен интелект, след което демонстративно разкъса листа с речта си за ужас на привържениците на повсеместното използване на тази нова технология.