Бъдете внимателни - опити за телефонни измами в Дупнишко, съобщиха от ОД на МВР.

На 2 юни са подадени два сигнала от възрастни жителки на село Ресилово. Те са съобщили, че са им се обадили непознати женски гласове, които съобщават, че дъщерите на жените са претърпели инциденти и се налагат спешни операции - в единия случай очни лещи трябва да се поставят, в другия ставни операции да бъдат извършени по неотложност, по спешност трябва да се предадат 40 хиляди евро.

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Жените се реагирали по идентичен начин - отвърнали, че веднага ще се обадят на полицията и прекъснали разговора. Униформените са предприели действия по наблюдение за евентуално присъствие на съмнителни лица в района и установяване на авторите на злонамерените обаждания.

Призовават се хората да не се доверяват. Да бъдат сигурни, че по телефона пари не искат нито здравните заведения, нито други институции.

Апелират се гражданите при получени подобни обаждания да прекратяват разговора и да звънят на тел. 112.