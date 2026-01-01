Откриха силно корозирала ръчна граната тип „Лимонка“ в района на старите гробища в село Юруково, община Якоруда. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоеград.

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Гранатата е намерена в сутрешните часове на 2 юни 2026 г. Мястото е обезопасено от полицейски служители на РУ-Разлог до пристигане на екип на ФОППБ към Военно формирование 56040, от който боеприпасът е унищожен на обезопасен терен в землището на град Якоруда.

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За случая е уведомена компетентната прокуратура.