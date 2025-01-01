Ръчна граната бе открита на лента за разделно събиране на отпадъци в регионалното депо край Самоков, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден вчера по обяд в Районното управление в града. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които са обезопасили района до пристигането на специализиран екип от военно поделение.

Военните специалисти са иззели боеприпаса за обезвреждане. При първоначалния оглед е установено, че става дума за силно корозирала ръчна граната, вероятно от стар тип.

По случая е регистрирана преписка, а органите на реда извършват проверка за произхода на опасния предмет и начина, по който е попаднал сред отпадъците.

Благодарение на навременната реакция на служителите не е имало опасност за гражданите и работещите в депото.