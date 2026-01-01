В четвъртък министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще представи нов механизъм за подпомагане на общините в борбата с природните бедствия.

По новата мярка „Заетост без бариери“ местните власти ще могат да наемат трайно безработни, хора с увреждания и други представители на групи в неравностойно положение за превенция и минимизиране на щетите от пожари и наводнения и за отстраняване на последствията от тях. Възнагражденията им ще се финансират от Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подкрепата на държавните институции и общините в борбата с климатичните промени и природните бедствия е приоритет за екипа на министър Гуцанов. По негова инициатива през лятото на 2025 г. Министерството на труда и социалната политика осигури 14 млн. лв. за закупуване на техника и защитни облекла за пожарникарите и доброволците, които участват в спасителни дейности.