Тамагочитата - електронните играчки от Япония, предизвикаха фурор в училищните дворове през 90-те години на миналия век. Сега, отбелязвайки своята 30-годишнината, тези виртуални животинки все още привличат младежи, които обичат ретро стила, или носталгични родители, предаде АФП.

Според производителя им "Бандай Намко" (Bandai Namco), откакто са пуснати в продажба, по света са продадени над 100 милиона тамагочита - виртуални домашни любимци, които трябва да се хранят и да се обгрижват, за да не загинат.

Специална изложба, която се открива днес в Токио, проследява еволюцията на тези играчки, преминала от подскачащи пикселизирани черно-бели герои до цветни екрани с безжична връзка, като същевременно предлага поглед и към различните производни продукти.

iStock/Getty Images

Прикачени към ключодържатели, тамагочитата, чието наименование е комбинация от японските думи за "яйце" и "часовник", са се превърнали в моден аксесоар за младите хора през последните години, отбелязват от компания "Бандай Намко", която ги продава в около 50 страни.

Въпреки че продажбите спадат само няколко години след появата им, сега тамагочитата преживяват своето възраждане.

Продажбите на продукти на бранда, с изключение на видеоигрите, са се увеличили приблизително седем пъти през петте години след 2019 г., посочва компанията, която миналото лято пусна на пазара 37-мата версия на играчката.

През 2025 г. престижният британски търговец на играчки "Хамлис" (Hamleys) включи тамагочитата в списъка си със 100-те най-добри играчки на всички времена заедно с кубчето на Рубик и конструктора "Лего".

Tamagotchi Paradise✨

Jd pengen nyalain tamagotchi yg udah lama mati berdebu🤣💜 pic.twitter.com/SHNQ6M87fz — 𐙚Dorippu (@andori) January 1, 2026

Тамагочито е доста взискателно - тези дигитални животинки, които трябва да бъдат хранени, обгрижвани и почиствани, когато се изходят на виртуалния под, растат благодарение на грижите на своите стопани, но могат да умрат, ако бъдат пренебрегнати.

Юмехо Акита, 25-годишна японка, споделя пред АФП, че пази добри спомени от тамагочито, което е отглеждала няколко месеца през детството си.

Сега някои родители казват, че искат децата им да преживеят същото.



"Това е наистина носталгично и сладко", споделя 15-годишната Рафаела Миранда Фрейре от Бразилия, която е на посещение в Токио с майка си.

Макар че все още не притежава тамагочи и признава, че някои тийнейджъри "просто не го харесват или го намират за детско", самата Рафаела обожава концепцията. "Яко е. Оставяш смартфона си и се радваш на малките неща в живота", казва тя пред АФП.

iStock/Getty Images

Влизайки на изложбата в Токио през гигантско бяло яйце, посетителите могат да открият различни устройства, подходящи за правене на снимки за спомен, и зала, посветена на историята на компанията, където могат да изпробват някои от десетките различни модели, пуснати на пазара през годините.

Почти половината от продажбите на тамагочи са в Япония, 33 процента - в Северна и Южна Америка, и само 2 процента в други страни от Азиатско-Тихоокеанския регион, според "Бандай Намко".

Първите тамагочита предизвикаха голям ентусиазъм в Япония, с безкрайни опашки и всекидневно изчерпване на наличностите. Манията впоследствие се пренесе и в други страни.

Във време, когато потребителската електроника все още беше рядкост, тази играчка, смятана за революционна, се открояваше със своя пристрастяващ характер, до степен, че понякога беше забранявана в класните стаи.