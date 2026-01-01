Бизнесменът Олег Невзоров - собственик на незаконния лукзозен комплекс в местността „Баба Алино“ край Варна, е в много тясна връзка с украинската посланичка у нас Олеся Илашчук, а в момента вероятно се намира в Турция, това предположение изрази депутатът от „Продължаваме Промяната” и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков.

Миналата седмица Рашков съобщи за напускането на Невзоров на страната. Зад случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна стои мащабна схема, започнала преди местните избори през 2023 г., каза кметът на града Благомир Коцев на заседанието на Общинския съвет на морския град миналата седмица.

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"Аз четох изявлението на украинската посланичка за всичко, което се публикува, и е едва ли не поведението на един човек, дейността на който е свързана с незаконно строителство у нас, разпалва омраза към украинците. А ние, по време на нашето управление, сме първите, които осигурихме възможност украински граждани, които бягат във войната в Украйна, да дойдат тук и ние сме ги настанявали. Държавата отдели огромни средства за грижата им, така че и дума не може да става дума за негативно отношение на обществото и политическите партии към украински граждани. Но когато сред украинските граждани се появява такъв човек, за който се твърди, че има данни, че е участвал в престъпления, пране на пари, трафик на наркотици и хора, ние не може да мълчим. 160 граждани, основно украинци, но има и българи, може би ще загубят жилища и средства", обясни Рашков и препоръча на властта да проведат сериозен разговор с украинския посланик в България.

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Той каза, че има информация, че Невзоров първоначално е преминал през един северен граничен пункт в съседна Румъния, а от вчера се знае, че се намира в Турция.

"Олег Невзоров не иска да се завърне в Украйна, защото той подлежи на военна мобилизация. Той е 40-годишен, видимо здрав мъж, който дезертирал ли е от армията, не е ли... само можем да предполагаме. Щом е тук и не го предаваме, значи го ползваме доста охотно за участие в наказателни процеси срещу Благомир Коцев. Първо му забраняваме да влиза в страната, после отменяме тази заповед, за да може да бъде ползван. Дали представлява опасност за националната сигурност - не е толкова важно, важно е да участва в процеса срещу Благомир Коцев", посочи Бойко Рашков.

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По думите му до момента прокуратурата "е съдействала чрез бездействие" на незаконните строежи в "Баба Алино" и това да продължи необезпокоявано.

„Онзи ден прокуратурата във Варна отправи сигнално писмо към всички нотариуси в район Варна, с което ги уведоми, че е образувано досъдебно производство за документни престъпления, извършени при условията на продължавано престъпление за съставянето и използването на неистински документи, с цел да послужат за евентуално узаконяване на незаконно изградените постройки“, каза още Рашков и допълни, че прокуратурата е посочила четири парцела, в които са построени 93 имота, и е уведомила нотариусите да не сключват сделки с тези имоти.

По отношение на четирите парцела е посочено, че става дума за изградени постройки през 2023 г., каза той.

Рашков посочи още, че „преди няколко години от една банка бяха изнесени в черни куфари пари за магистрала „Хемус“. Същата тази банка сега е финансирала някои от проектите в „Баба Алино“, като каза и името ѝ – Асет Банк Интернешънъл.

Рашков обясни, че на пресконференция преди около 10 дни сегашният кмет на Варна Благомир Коцев е представил информация по случая – направени са проверки, има заповед за спиране на незаконните строежи. „Това противоречи на изявленията от тези дни на бившия кмет на града Иван Портних, който пред медии посочи, че по негово време не е имало никакви строителни дейности. Една политическа лъжа, която в голяма степен изяснява защо през есента на миналата година в Комисията за контрол на службите и специалните разузнавателни средства народните представители от ГЕРБ – СДС, „ДПС – Ново начало“, ИТН и БСП не позволиха да се получи информация от председателя на ДАНС Деньо Денев какво представлява КУБ“, каза Рашков.