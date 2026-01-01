Най-малко 21 души загинаха при пожар в ресторант в южната част на Делхи, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.
Дошлите на място спасителни екипи са извели от горящите помещения повече от 40 души, които незабавно са били откарани в болница. При пристигането им медици са установили, че 21 от тях са починали. Няколко от жертвите са чужденци от Централна Азия и Африка.
Delhi Hotel Fire: Death Toll Rises to 21 in Malviya Nagar Tragedy#MalviyaNagar #DelhiFire pic.twitter.com/3lEpgIKWBM— Anil Thakur (अनिल ठाकुर) (@Anil_NDTV) June 3, 2026
Пожарът е избухнал в хотел "Флъриш стей" (Flourish Stay) в квартал "Малвия Нагар" и бързо се е разпространил в съседно заведение.
Представител на столичната противопожарна служба разказа, че спасители са успели да влязат в мазето на сградата и са извадили поне трима души, попаднали в капан.
STORY | 21 killed in fire in south Delhi hotel, several foreigners among those dead— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2026
A massive fire broke out in a bed-and-breakfast hotel in south Delhi's Malviya Nagar on Wednesday, killing at least 21 people.
Several of those killed are foreigners, mainly from Central Asia… pic.twitter.com/6sOi1DAhWP
Има опасения, че броят на жертвите може да се увеличи.
Все още не е ясна причината за трагедията.