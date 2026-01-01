При проверка в село Старцево, община Златоград, е установено, че водач на лек автомобил е управлявал след употреба на алкохол. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Шофьор с 2,73 промила алкохол опита да избяга от полицейска проверка

Около 15:20 ч., в Старцево е спрян за проверка лек автомобил „Киа“, управляван от 39-годишен мъж от София.

При тест с техническо средство е установена концентрация от 2,85 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е отказал да даде кръвна проба за химически анализ