Шофьор, употребил алкохол, опита да избяга от полицейска проверка в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 18.10 часа на 18 февруари полицейски екип подава ясен звуков и светлинен сигнал към водач на лек автомобил „Опел Астра“ за спиране, посочват от полицията. Лицето ускорило и продължило движението си по улица „Странджа“.

Последван е от служебния автомобил и е спрян на улица „Илинденско въстание“. В хода на полицейската проверка е установено, че колата се управлява от 29-годишен мъж от Разград.

Пробата му с дрегер отчела 2,73 промила алкохол в издишания въздух. Взета е кръв за химичен анализ. Мъжът е задържан.

По случая е образувано бързо производство.