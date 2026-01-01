Четирима са задържани с дрога при полицейска операция, проведена на 2 юни, на територията на Областната дирекция на МВР - Силистра. Арестите са резултат от целенасочените усилия на оперативните служби срещу престъпленията, свързани с наркотици.

За незаконно държане на високорискови наркотични вещества в ареста за срок до 24 часа са задържани две жени – на 20 и на 21 години. През вчерашния ден в Силистра те били установени от служители на сектор „Криминална полиция“ при Районното управление, а при извършените лични обиски у тях били открити съответно 1.9 грама и 1.7 грама канабис, идентифициран с полеви наркотест.

Амфетамин, кокаин, канабис: само за ден трима задържани в Силистра за наркотици, двама от тях зад волана

С 25 електронни цигари, тип вейп, по първоначални данни съдържащи психоактивни субстанции, същия ден в областния град бил засечен 18-годишен. Направен е полеви наркотест, предстои и физико-химична експертиза.

Късно вечерта в Тутракан криминалисти предприели проверка на 37-годишен варненец. При извършен личен обиск и претърсване на хотелската му стая били намерени 4.3 грама суха листна маса и 1.4 грама кристали, дали реакция на канабис и на метамфетамин при направения полеви наркотест.

Наркотичните вещества са иззети, а четиримата са задържани за срок до 24 часа. Образувани са четири досъдебни производства, в рамките на които разследването продължава.