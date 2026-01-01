Полицията в Силистра задържа трима мъже при поредица от проверки за притежание и употреба на наркотични вещества.

37-годишен шофьор е спрян вчера, около 20:30 ч. на ул. „Д-р Анастас Янков“ в града. Тестът за наркотици отчел употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин, а у него са намерени 0.6 грама метамфетамин. Мъжът е задържан за 24 часа и е образувано досъдебно производство.

По-рано през деня, на ул. „Богдан войвода“ в града, е засечен 42-годишен силистренец зад волана на „Мерцедес“ след употреба на кокаин и метамфетамин. При проверката у него са открити 1.3 грама канабис. И той е задържан за 24 часа, започнато е досъдебно производство.

В отделен случай на 24 март на обществено място е установен и 24-годишен мъж с 0.7 грама суха листна маса, реагирала на канабис. Мъжът също е в ареста за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство.