Водач, който шофира под въздействието на наркотични вещества, е засечен при полицейска проверка в град Исперих. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Хванаха 29-годишен да шофира с положителна проба за наркотици в Разград

Управляваният от него автомобил „Опел Зафира“ е спрян около 22.40 часа на 2 юни. В хода на контролните действия 22-годишният водач е изпробван с „Drug test 5000“, който отчел резултат, положителен на кокаин.

Хванаха шофьор на товарен камион с положителна проба за кокаин, канабис и амфетамин

Мъжът отказал кръвна проба. По случая е образувано бързо производство.