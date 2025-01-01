Хванаха 29-годишен водач да шофира под въздействието на наркотични вещества в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Автомобил „Форд S Max“ е спрян за проверка около 11.30 часа на 16 ноември по бул. „Княз Борис“ в Разград.

В хода на предприетите контролни действия е установено, че 29-годишният водач да шофира под въздействието на наркотични вещества. Пробата му с „Drug test 5000“ отчела резултат, положителен на кокаин. Взета е кръв за химичен анализ, а автомобилът е иззет.

Мъжът е задържан в РУ-Разград. По случая се води разследване.