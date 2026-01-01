Перничани на 44 години е задържан за кражба на строителни материали и съоръжения. Това съобщиха от Областнаа дирекция на МВР в Перник.

Сигналът е подаден вчера във Второ РУ. По данни на подателя от район на жилищен блок на ул. „Благой Гебрев“, където се извършват дейности по саниране, са били откраднати метални елементи от скеле и полимерна мазилка.

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В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия служителите на реда извършили претърсване на мазе, собственост на 44-годишен местен жител. Там били открити и иззети откраднатите строителни материали и съоръжения.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед. По случая е образувано бързо производство, а работата продължава под надзора на прокуратурата.