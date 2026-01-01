Ново мащабно проучване с близо 200 000 участници показва, че за здравето на сърцето по-важно е качеството на храната, отколкото това дали диетата е бедна на въглехидрати или мазнини, съобщава уебсайтът „Science Alert“.

Изследването, проведено от учени от Харвардския университет, проследява хранителните навици на мъже и жени в САЩ в продължение на около 30 години. Резултатите показват, че както нисковъглехидратните, така и нискомаслените режими могат да бъдат полезни за сърдечно-съдовото здраве, но само ако са изградени от качествени храни.

Хората, които са консумирали повече зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и полезни мазнини, са имали по-високи нива на „добрия“ HDL холестерол, по-ниски стойности на вредните мазнини в кръвта и по-слабо изразени възпалителни процеси. При тях е отчетен и значително по-нисък риск от развитие на коронарна болест на сърцето – водеща причина за инфаркти.

Обратно, диети с високо съдържание на преработени храни, животински мазнини и недостатъчно количество растителни продукти не са показали същите ползи, дори когато формално отговарят на критериите за нисковъглехидратен или нискомаслен режим.

„Не става въпрос просто за ограничаване на въглехидратите или мазнините, а за качеството на храните, които хората избират“, обяснява ръководителят на изследването Джъюан У от Харвардския университет.

Учените смятат, че здравословните нисковъглехидратни и нискомаслени диети вероятно подобряват сърдечното здраве чрез сходни биологични механизми. Това означава, че хората могат да избират хранителен режим според своите предпочитания, без да се придържат към крайни ограничения, стига да залагат на качествени и минимално преработени храни.

Кардиологът Харлан Крумхолц от Йейлския университет отбелязва, че резултатите помагат да се сложи край на дългогодишния спор коя диета е по-добра.

„Най-важното за здравето на сърцето е качеството на храната. Независимо дали режимът съдържа по-малко въглехидрати или по-малко мазнини, по-добрите резултати са свързани с консумацията на растителни храни, пълнозърнести продукти и полезни мазнини“, подчертава той.

Изследователите заключават, че строгото броене на калории, въглехидрати или мазнини може да не е толкова важно, колкото изборът на разнообразни и качествени храни в ежедневното меню.