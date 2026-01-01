Десетки двойки ще изберат месец юни за началото на своя съвместен семеен път в Стара Загора. Най-предпочитана се очертава датата 06.06.2026 г. (събота), когато 17 двойки са заявили желанието си да сключат граждански брак, съобщиха от Община Стара Загора.

За 20.06.2026 г. (събота) в Община Стара Загора са постъпили 12 заявления за сключване на брак. От тях 6 са за изнесен ритуал, а останалите 6 – за церемония в ритуалната зала.

На 26.06.2026 г. (петък) ще се бракосъчетаят още 6 двойки на територията на общината.

Българите продължават да казват „Да“: Кой е най-активният месец за сключване на брак

Общо 35 двойки са избрали да отпразнуват своя специален ден през юни в Стара Загора. Предпочитанието към летните месеци и към красивите символични дати продължава да бъде сред водещите тенденции при планирането на сватбените тържества.

Макар нумерологията да е въпрос на лични вярвания, избраните дати през юни 2026 г. носят интересна символика. Любопитен факт е, че и трите дати съдържат многократно числото 6, което традиционно се асоциира с любовта, партньорството и семейните ценности – символика, която вероятно допринася за популярността им сред младоженците.

Община Стара Загора пожелава на всички младоженци здраве, щастие, разбирателство и много споделени моменти по пътя на семейния живот.