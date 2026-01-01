В началото на днешното пленарно заседание депутатите в парламента станаха на крака и запазиха минута мълчание в памет на техния колега Любен Дилов-син, който почина на 61 години.

Предложението да бъде отдадена почит направи Тома Биков от ГЕРБ – СДС, откъдето Дилов беше избран за депутат в 52-рия парламент, но не успя да положи клетва поради заболяване.

"Вчера ни напусна нашият колега Любен Дилов-син. Това е най-трудната процедура, която някога съм правил. Той беше народен представител в 8 парламента, беше избран за народен представител и в сегашния парламент, но той беше много повече от това, той беше значим културен факт в българското общество, беше журналист, публицист и като народен представител не обичаше патетиката, затова и аз няма да си позволя дълго и патетично слово за него", заяви Биков.

Почина Любен Дилов-син

Той определи Любен Дилов като един от хората, които "караха тази зала понякога да не се взима толкова насериозно" и по думите му този негов дух трябва да бъде запазен не само в сегашния парламент, но и във всички следващи.

"Когато се взимаме насериозно, да си спомняме за него и да гледаме на живота малко по-ведро. Любо Дилов не обичаше мълчанието, но въпреки това аз ще си позволя да поискам минута мълчание в негова памет", завърши Тома Биков.

Председателят на парламента Михаела Доцова заяви, че Любен Дилов-син оставя трайна следа в българското общество.