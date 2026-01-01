Мъж се барикадирал в апартамент в квартал Хьохстен на германския град Дортмунд и взе за заложници трите си деца, след като рани полицейски служител, съобщават ДПА и „Билд“. Нападателят е 51-годишен сръбски гражданин, пише "Билд". Мотивите му са неизвестни на този етап.

Преди това същият мъж е вилнял в ресторант, използвайки палка, заплашвал е минувачи и е напръскал хора с лютив спрей, след което е избягал с автомобил.

Когато полицаите пристигнали по сигнал на жена в жилищна сграда с търговски помещения в квартал Хьохстен, мъжът излязъл от сградата и открил огън по един от служителите, вероятно с малокалибрен пистолет. „Куршумът е попаднал в защитната жилетка на един от полицаите. По предварителни данни служителят е получил леки наранявания“, съобщил говорител на полицията.

След стрелбата нападателят се върнал в сградата, където според информацията държи като заложници трите си деца.

На мястото бяха изпратени голям брой полицейски служители. В района пристигнал и екип от преговарящи към специалните части, които след няколко часа на среднощни преговори успяха да убедят мъжа да се предаде и да освободи децата. Те са невредими.