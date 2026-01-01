Разследват 68-годишен мъж от Цар Калоян за неправомерно получаване на близо 68 000 лева под формата на инвалидна пенсия, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Досъдебното производство е образувано на 2 юни по данни, събрани от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. Според първоначалната информация мъжът е получил без правно основание общо 34 000 евро, равняващи се на 67 904 лева.

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Разследващите са установили данни, че средствата са били изплащани като лична пенсия за инвалидност въз основа на неистинско експертно решение на ТЕЛК. Предполага се, че схемата е действала в продължение на повече от две десетилетия – от май 2005 г. до настоящия момент.

По случая е образувано досъдебно производство. Събраните материали са докладвани в Районна прокуратура – Разград, която осъществява надзор по разследването.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава.