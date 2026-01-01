Двама полицейски служители, единият от които българин, са били простреляни, а заподозреният е убит след инцидент в Атлантик Сити, съобщи кметът Марти Смол.

Случаят е станал във вторник, когато полицаи от полицейския участък в Атлантик Сити изпълнявали съдебна заповед за обиск. По време на операцията избухнала стрелба, съобщава NOVA.

По информация на полицията единият служител получил животозастрашаващи наранявания, а другият е с по-леки травми. Сред пострадалите е и полицейският сержант българинът Кристиан Иванов, който е тежко ранен при изпълнение на служебния си дълг. Той вече е в стабилно състояние, но му предстои дълго възстановяване.

В изявление кметът на града изразява съпричастност към пострадалите полицаи и техните семейства, подчертавайки риска на професията: че служителите на реда ежедневно се изправят пред ситуации, в които могат да не се завърнат у дома.

Паралелно е стартирана кампания в най-голямата онлайн платформа за събиране на дарения от за различни каузи GoFundMe в подкрепа на сержант Кристиан Иванов и семейството му. В нея се посочва, че освен тежкото му състояние, семейството ще трябва да се справя с медицински разходи, пътувания, грижи за деца и други непредвидени нужди по време на възстановяването.

За отрицателно време са събрани над 66 000 долара, като целта е 80 000 долара.