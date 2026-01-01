Министерският съвет ще проведе редовното си заседание в сряда, 3 юни, от 10:00 часа, като в предварителния дневен ред са включени теми, свързани с отбраната, висшето образование, финансовата политика и защитата на потребителите.

Сред ключовите точки е проектът за инвестиционен разход за придобиване на нови трикоординатни радари за нуждите на армията, който кабинетът трябва да предложи за одобрение от Народното събрание.

Министрите ще обсъдят и проекторешение за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година.

В дневния ред е включен и проект за промени в Закона за защита на потребителите, както и изменения в Закона за кредитните институции.

Очаква се правителството да разгледа още постановление, свързано с трансформацията на целеви субсидии за капиталови разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 година, както и консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор.

Министерският съвет ще обсъди и позиции на България за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз в ресорите „Правосъдие и вътрешни работи“, „Транспорт“ и „Кохезионна политика“.

Сред темите е и предложение до Народното събрание за ратифициране на изменение на споразумението за финансов принос между Европейския съюз и България по програма InvestEU.

Кабинетът ще разгледа също проект за одобряване на съществено отклонение от проекта на спогодба между България и Княжество Андора за избягване на двойното данъчно облагане.