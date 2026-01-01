Италианският вицепремиер и външен министър Антонио Таяни заяви, че от Европейския съюз зависи да реши кой ще бъде неговият преговарящ на евентуалните преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна, след като руският президент Владимир Путин заяви през почивните дни, че би желал за посредник бившия германския канцлер Герхард Шрьодер, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Шрьодер има връзки с Кремъл, като е бил лобист за руски държавни компании и никога не е осъждал публично инвазията на Москва в Украйна.

„Европа ще избира европейския преговарящ, а не Русия“, заяви Таяни, пристигайки на Съвет външни министри в Брюксел. „Това ще бъде колективно решение на страните членки на ЕС. Междувременно трябва да видим дали Русия наистина иска мир. Надявам се на това“, допълни той.

Попитан дали председателят на Европейския съвет Антонио Коща може да е преговарящият на ЕС, Таяни заяви, че това е „престижно име“.

Върховният представител на ЕС Кая Калас също отхвърли днес участието на Шрьодер.

„Няма да е особено мъдро, ако дадем на Русия правото да назначала преговарящи от наше име“, заяви Калас. „Герхард Шрьодер беше високопоставен лобист за руски държавни компании. Ясно е защо Путин иска той да бъде посредник, за да седи и от двете страни на преговорната маса“, допълни тя.