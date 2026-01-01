Окръжният съд в Кюстендил наложи условна присъда на 19-годишен младеж, който се призна за виновен в държане с цел разпространение на марихуана, съобщиха от съда.

Младежът, който е неосъждан до момента, е сключил споразумение с Окръжната прокуратура, одобрено от магистратите. То има силата на влязла в сила присъда. Наложеното наказание е една година „лишаване от свобода“, чието изпълнение се отлага с тригодишен изпитателен срок.

Според обвинението на 15 октомври 2024 г. в местността „Хисарлъка“ край Кюстендил, в пещерата „Дентелети“, младежът е държал с цел разпространение 356,15 грама марихуана на стойност 7123 лева. Наркотичното вещество било разпределено в 80 станиолови топчета.

Освен условната присъда, подсъдимият трябва да заплати и направените по досъдебното производство разноски в размер на 2262,85 лева по сметката на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.