„Хайде, само още една лъжичка“, „Изяж си зеленчуците“, „Не може да станеш от масата, преди да си изял всичко“. Почти няма родител, който да не е преминавал през фазата на преговорите и молбите по време на хранене. Темата за захранването остава една от най-дискутираните, а често и най-стресиращите за младите семейства.

Защо се появява напрежението?

Една от основните причини за стреса е очакването, че всяко хранене трябва да се случва по стриктен план. Реалността обаче е друга – детският апетит е променлив. Нормално е да има периоди на голям интерес към храната, последвани от дни, в които детето едва докосва чинията си.

Капанът на сравненията с други деца също засилва напрежението и често ни кара да се съмняваме в собствените си решения. Експертите обаче предупреждават: натискът около масата често има обратен ефект. Колкото повече притискаме детето, толкова по-голям е рискът то да започне да свързва храненето само с негативни емоции.

3 практически стъпки за справяне с отказа от храна

Дайте свобода

Понякога проблемът е в самата лъжица. Опитайте да предложите храна на парченца, които детето може да хване с ръчички или да набоде с малка виличка. Когато само контролира процеса, то става много по-склонно да опита новото ястие.

Променете текстурата и температурата

Децата са изключително чувствителни към начина, по който усещат храната. Ако детето отказва фини пюрета, предложете намачкана храна. Температурата също е важна – много деца предпочитат ястията със стайна температура вместо топли.

Свалете напрежението

Не насилвайте детето да изяде всичко до последната хапка. Ако срещнете категоричен отказ – спрете дотам. Често самото отсъствие на натиск е достатъчно, за да събуди естественото любопитство на малкото дете при следващото хранене.

Именно темата за захранването и хранителните навици в ранна възраст ще бъде сред акцентите в тазгодишното издание на събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители, където специалисти ще говорят за едни от най-честите въпроси и притеснения на семействата.

Интересът към събитието тази година е изключително голям и местата вече са изчерпани. Посетителите обаче ще имат възможност да разгледат специалната експо зона с изложители и продукти, свързани с бременността, бебетата и ранното детско развитие.

