„Хайде, само още една лъжичка“, „Изяж си зеленчуците“, „Не може да станеш от масата, преди да си изял всичко“. Почти няма родител, който да не е преминавал през фазата на преговорите и молбите по време на хранене. Темата за захранването остава една от най-дискутираните, а често и най-стресиращите за младите семейства.
Защо се появява напрежението?
Една от основните причини за стреса е очакването, че всяко хранене трябва да се случва по стриктен план. Реалността обаче е друга – детският апетит е променлив. Нормално е да има периоди на голям интерес към храната, последвани от дни, в които детето едва докосва чинията си.
Капанът на сравненията с други деца също засилва напрежението и често ни кара да се съмняваме в собствените си решения. Експертите обаче предупреждават: натискът около масата често има обратен ефект. Колкото повече притискаме детето, толкова по-голям е рискът то да започне да свързва храненето само с негативни емоции.
3 практически стъпки за справяне с отказа от храна
Дайте свобода
Понякога проблемът е в самата лъжица. Опитайте да предложите храна на парченца, които детето може да хване с ръчички или да набоде с малка виличка. Когато само контролира процеса, то става много по-склонно да опита новото ястие.
Променете текстурата и температурата
Децата са изключително чувствителни към начина, по който усещат храната. Ако детето отказва фини пюрета, предложете намачкана храна. Температурата също е важна – много деца предпочитат ястията със стайна температура вместо топли.
Свалете напрежението
Не насилвайте детето да изяде всичко до последната хапка. Ако срещнете категоричен отказ – спрете дотам. Често самото отсъствие на натиск е достатъчно, за да събуди естественото любопитство на малкото дете при следващото хранене.
Именно темата за захранването и хранителните навици в ранна възраст ще бъде сред акцентите в тазгодишното издание на събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители, където специалисти ще говорят за едни от най-честите въпроси и притеснения на семействата.
Интересът към събитието тази година е изключително голям и местата вече са изчерпани. Посетителите обаче ще имат възможност да разгледат специалната експо зона с изложители и продукти, свързани с бременността, бебетата и ранното детско развитие.
Пълната програма ще откриете ТУК.
И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!
Очакваме ви!
Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies, Future, Valentis, НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, нашите основни спонсори Sopharmacy/Nanibell, BioGaia®, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, Нечовешки магазини, BebeMax, BIODERMA, както и на нашите партньори Crazy Kids, Кendy Pharma, ДКЦ Неоклиник, Kaloo, Lilliputiens, One – Eco, NelVA, ASTRATEX, МетЛайф България, Goto jewellery and diamonds, Natur Pharma, BioNino, Little Treasures Kids Yoga, DEVIN Изворна, Термо Смарт ЕООД, Бочко, Матернеа, Ecowell, ECOS3, PartyFox, Huggy Bear, Candy Baby, Bilka, Info DAR, Светулка, издателство „Ентусиаст“, My Toy, Издателство МАМА ЗНАЕ, Престиж Wellness, Pepco , Bio Amica, Biozin Kids, Zepter, Chicco, LLumar Bulgaria, Fashion Days, Детска кухня Юначе, A-Derma, Baci Dolci
Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).