След отшумяването на грипа се наблюдава засилена циркулация на други респираторни вируси, които засягат долните дихателни пътища и могат да доведат до бронхити и пневмонии. Това каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова като предупреди в ефира на NOVA NEWS, че продължителната кашлица и промяната в цвета на секретите са сигнал за възможна бактериална инфекция, изискваща лечение.

225 случая на морбили в страната: най-много заразени във Враца

Продължава разпространението на морбили, като случаите вече надхвърлят 240, най-вече в област Враца. Засегнати са предимно деца без пълна ваксинация.

Лаймска болест и още: Какви опасности крият кърлежите и как правилно се отстраняват

А с настъпването на по-топлите месеци се увеличава и рискът от лаймска болест. До момента са регистрирани около 50-60 случая, като месец май е пикът на активност на кърлежите. Експертът препоръчва избягване на гъста растителност, носене на защитно облекло и внимателен оглед на тялото след престой на открито. При открит кърлеж той трябва да бъде отстранен възможно най-бързо, най-добре от медицинско лице.

СЗО и ЕК: Опасността от хантавирус в Европа е ниска

Проф. Христова увери, че няма непосредствен риск за България от т.нар. хантавирус, въпреки притесненията покрай случаи на круизен кораб.

Тя обясни, че хантавирусите не са нови и са добре познати на медицината, като у нас се регистрират средно около 10 случая годишно. В Европа и Азия циркулират т.нар. вируси на „Стария свят“, докато случаят с круизния кораб е свързан с т.нар. Андес вирус – щам от „Новия свят“, разпространен основно в Южна Америка. Той е специфичен с това, че може да се предава от човек на човек, макар и трудно и само при много близък контакт.

По думите ѝ заразяването на кораба най-вероятно е тръгнало от двойка, инфектирана преди пътуването. До момента са установени осем случая, три от които са завършили фатално. Въпреки това проф. Христова подчерта, че предаването на вируса е ограничено и изисква продължителен и тесен контакт, например при грижа за болен или интимни отношения.

Заболяването протича тежко - с висока температура, бързо влошаване на състоянието и сериозно засягане на дихателната система, включително развитие на тежка пневмония. Често има и стомашно-чревни симптоми. Смъртността достига между 20 и 40%, но въпреки това рискът от масово разпространение остава нисък.

Всички пътници от кораба подлежат на карантина за период, покриващ максималния инкубационен сро- до 45 дни. Според експерта предприетите мерки са адекватни, въпреки че част от пътниците са слезли по-рано и в момента се проследяват.

По отношение на профилактиката проф. Христова посочи, че няма одобрени ваксини за Европа и САЩ. Основната защита остава в спазването на хигиена, използването на лични предпазни средства и избягването на близък контакт със заразени.

Проф. Христова подчерта, че към момента няма място за паника – както по отношение на хантавируса, така и за останалите сезонни инфекции, при спазване на основни предпазни мерки.