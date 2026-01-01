С настъпването на пролетта и лятото хората прекарват все повече време навън сред природата, но това води и до риск от ухапване от кърлежи – малки паразитни членестоноги, които могат да пренасят причинители на различни инфекциозни заболявания.

В България кърлежово-преносимите инфекции представляват съществен проблем за общественото здраве, особено в месеците от април до октомври.



Кърлежите се срещат най-често в тревисти площи, гори, паркове и дори в градска среда. Те не скачат и не летят, а се прикрепват към човека при допир с растителност. След попадане върху кожата, кърлежът търси подходящо място за захващане – обикновено топли и влажни зони като подмишници, слабини, зад коленете или окосмената част на главата. Ухапването е безболезнено, тъй като слюнката на паразита съдържа вещества с обезболяващо действие, казва д-р Анелия Зашева от Клиника по инфекциозни болести на ВМА.

В сезона на кърлежите: Топ съвети как да се предпазим от опасните паразити



Най-разпространеното кърлежово-преносимо заболяване у нас е лаймската борелиоза, причинена от бактерии от рода Borrelia. В ранния стадий често се наблюдава характерен кожен обрив, наречен „еритема мигранс“ – разширяващо се зачервяване около мястото на ухапване. Заболяването може да протече и с неспецифични симптоми като отпадналост, температура, главоболие и мускулни болки. При липса на лечение инфекцията може да засегне ставите, нервната система и сърцето.



Друго често срещано заболяване е марсилската треска, причинена от бактерии от рода Rickettsia. Тя протича с висока температура, главоболие и обрив по тялото, като често на мястото на ухапването се образува тъмна коричка (т.нар. „есхар“). В повечето случаи заболяването има благоприятно протичане при своевременно лечение.



По-рядко, но с по-тежко протичане, се среща кримско-конго хеморагичната треска – вирусна инфекция, която може да доведе до сериозни усложнения. Тя се характеризира с висока температура, обща отпадналост и в тежките случаи – нарушения в кръвосъсирването.



Предаването на инфекциите не става моментално след ухапване. Обикновено е необходим определен период от време, през който кърлежът остава прикрепен към кожата, което прави ранното му отстраняване ключова превантивна мярка.

Как да се предпазим от кърлеж и какви са симптомите при ухапване?



Профилактиката включва носене на защитно облекло при престой сред природата, използване на репеленти, както и внимателен оглед на тялото след разходка на открито. От значение е също така хората, които имат домашни любимци, да ги проверяват за кърлежи след престой на открито.

При откриване на кърлеж е важно той да бъде отстранен правилно – без въртене и притискане, с помощта на пинсета или специален инструмент.



При поява на симптоми в дните или седмиците след ухапване, като обрив, температура или необяснима отпадналост, е необходимо да се потърси медицинска помощ. Ранната диагностика и своевременното лечение с подходящи медикаменти водят до благоприятен изход в повечето случаи.



Информираността и превенцията са най-доброто средство за ограничаване на риска от кърлежово-преносими заболявания и позволяват безопасно наслаждаване на природата през топлите месеци.