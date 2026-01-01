Приблизително 20 държави проявяват интерес към сключване на споразумения в областта на дроновете с Украйна, като четири подобни сделки вече са подписани, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

След избухването на войната в Иран в края на месец февруари, Зеленски съумя да превърне компетентността на Украйна относно дроновете, използвани във военни конфликти и противодействието на тези технологии в поредица от успешни дипломатически сделки по време на официалните си посещения в Близкия изток и Европа, отбелязва агенцията.

"Към този момент близо 20 държави участват в различни етапи. Четири споразумения вече са подписани, а първите договори по тях са в процес на изготвяне", заяви Зеленски в публикация в платформата Екс.

През април Украйна подписа договори за сътрудничеството в областта на отбраната, включително споразумения за съвместно производство на дронове, с Германия, Норвегия и Нидерландия. В края на миналия месец Зеленски сключи споразумение и с президента на Азербайджан Илхам Алиев в областта на отбраната и енергетиката. В края на месец март Украйна сключи и дългосрочни споразумения в областта на сигурността със Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

В публикацията си Зеленски заяви също, че Украйна ще започне сътрудничество в областта на сигурността в рамките на споразуменията за дронове със страна от друга част на света, без да поясни коя.

Украйна вече започна да получава необходимите количества горива благодарение на споразуменията, добави Зеленски, без да предостави повече информация.

Украинският президент изрази надежда, че дипломатическите му усилия по отношение на дроновете ще подпомогнат подсигуряването на споразумения за енергийни доставки от страните в Близкия изток, както и на пазари за украинското земеделие.