От 11 май до 20 юни движението по линия 3 на софийското метро временно ще бъде преустановено в участъка между метростанциите „Орлов мост“ и „Хаджи Димитър“ заради строително-монтажни дейности по бъдещото разширение на линията към районите „Слатина“ и „Младост“. През този период метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ няма да обслужват пътници, а Столична община и Центърът за градска мобилност разкриват временна автобусна линия М3, която ще замества метрото в засегнатия участък.

Ограничението е необходимо за изпълнение на сложни инженерни дейности по изграждането и монтажа на съоръжения за отклонение в релсовия път и контактната мрежа на Линия 3 – ключов етап от продължаващото разширение на метрото от ул. „Шипка“ през ж.к. „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“.

В този период метролиния 3 ще се движи в участъка от метростанция „Горна баня“ до метростанция „Орлов мост“, която временно ще функционира като крайна станция.

За да се осигури непрекъсната транспортна връзка за жителите на районите „Хаджи Димитър“, „Левски“ и прилежащите квартали, се разкрива временна автобусна линия № М3 с маршрут от площад „Орлов мост“ до ж.к. „Левски Г“. Линията ще преминава по бул. „Мадрид“, ул. „Черковна“ и бул. „Владимир Вазов“, като ще спира на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки по трасето, с изключение на спирките „ул. Алеко Константинов“ и „ул. Подуенска“.

В посока ж.к. „Левски Г“ автобусите ще тръгват от спирка „Площад Орлов мост“, ще преминават по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Мадрид“, ул. „Черковна“ и бул. „Владимир Вазов“, а крайната спирка ще бъде при ж.к. „Левски Г“. В обратна посока маршрутът ще се осъществява през ул. „Поп Груйо“ и бул. „Владимир Вазов“ до площад „Орлов мост“.

Метроавтобусът М3 ще се движи на интервал от 10 минути през деня в делнични дни и на 15 минути в почивни дни. Първият курс от „Орлов мост“ ще бъде в 5:09 ч., а последният – в 23:54 ч. в делнични дни и в 23:45 ч. в почивни дни.

С въвеждането на временната организация се закрива временната автобусна линия 1ТБ.

От Столичната община посочват, че временната организация е съобразена с необходимостта едновременно да се изпълнят критични инфраструктурни дейности по разширението на метрото и да се гарантира транспортното обслужване на засегнатите райони.

Подробното разписание на автобусна линия М3, включително часовете на движение и спирките по маршрута, можете да откриете на сайта на Центъра за градска мобилност.