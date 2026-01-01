„Прогресивна България“ представи първия пакет законопроекти, които са внесли за разглеждане в парламента.

На брифинг пред медиите Явор Гечев обясни, че от „Прогресивна България“ са внесли няколко законопроекта: едните свързани с цените, а другите са по отношение на съдебната власт.

Няколко са факторите, които вдигат цените - войната, горивата, но има и спекула от частните вериги, обясни Гечев.

Предлагат се промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите.

Гечев обясни, че има три основни неща, които се предлага да се променят в Закона за защита на конкуренцията. "От досегашните 13 точни изброени за нелоялни търговски практики в т. нар. "черен списък", ние допълваме нелоялните търговски практики, стигайки до 33 точки". Целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики".

Вторият аспект на промените касае Регистър за проследимост, който касае търговията на едро. Там се въвежда цялостен регистър, в който всяка продукция по цялата верига да бъде документирана, но сме измислили вариант, който да не попречи с прекомерна тежест на търговците".

Гечев поясни, че всяка стока, която влезе през границата, трябва да бъде отразена в този регистър.

Третият аспект е взаимстван от германското законодателство. И той е за съвместно монополно положение.

"Когато няколко субекта на пазара, независимо, че те не са търговски или свързани като собственост, не са се договаряли изрично, те притежават такава пазарна сила, която им дава възможност на практика да огъват пазарните отношения и да създават аномалии в нормалната традиция на цените".

Вкарва се и понятието "прекомерно високи цени" и даваме правомощия на КЗК да изисква формулирането на тези цени по веригата и доказане на тези цени, каза още Гечев.

По думите му регулаторите са нямали достатъчно инструментариум да се борят с този тип практики. "След въвеждането на този закон считаме, че регулаторите ще могат да работят по много по-различен начин и да доказват прозрачността на пазара и как се формулират определените цени".

Депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов заяви, че причините за инфлацията може да се разделят на три групи – едната е свързана с външни фактори, като войната в Близкия изток, върху които не можем да влияем. Вторият елемент е свързан с макроикономическите процеси – ненавременното приемане на еврото и процикличната фискална политика. Става дума за макроикономически мерки, които ще приемем във времето. Третият елемент е спекулата. Това целим да преборим с днешните два законопроекта.

По думите му ценообразуването в България има два компонента – между производител, доставчик и търговска верига. „Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, не искаме и те да извиват ръцете на потребителите. Вторият елемент касае търговската верига и крайния потребител. Там компетенциите са на КЗП, затова предлагаме промени и в този закон“, каза Проданов. Те са в няколко насоки:

Удължава се действието на закона за еврото, който трябва да изтече в началото на август

„Две основни неща от този закон са ключови и ние го удължаваме с една година напред. Първото е задължението на големите търговски вериги с оборот над 10 млн. евро да продължат ежедневно да предоставят информация за артикулите, които предлагат. Ние ще вземем тази информация и ще я направим използваема както за регулаторите, така и за обикновения човек“, обяви Проданов.

Удължава се и изискването за обосновка при покачване на цените

„Много е важно тези изисквания да продължат да фигурират и след 8 август, защото ефектът от приемането на еврото ще се усеща и след тази дата“, добави той.

Увеличават се двойно глобите, които КЗП може да налага при спекула с цените

„КЗК вече има тези правомощия. Те имат право да налагат глоби до 10% от оборота. Глобите от КЗП досега бяха по-ниски, а практиката показва, че много нарушители предпочитат да продължават да ги плащат и да извършват нарушения“, заяви депутатът.

Въвежда се понятието „справедлива цена“

„Тя ще се калкулира по методика, която ще бъде утвърдена от Министерството на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на надценката, нито твърд таван на цената. Тя представлява нашето виждане за това каква трябва да бъде цената в една нормално функционираща пазарна икономика“, обясни още той.

Константин Проданов подчерта, че това са изцяло пазарни мерки, няма нищо непазарно в тях. Ние искаме да накараме пазара да влезе във функцията си на регулатор, което той не прави заради тези изкривявания, които се наблюдават.

Това е правлиният и удачен подход в такава ситуация, очакваме той да доведе до доста значимо овладяване на спекулативните процеси в икономиката, особено що се отнася до цените в малката потребителска кошница, които засягат хората, добави той.

„Борбата със спекулата, борбата с лова на риба в мътна вода са основния ни приоритет и по тази причина това са първите два законопроекта, които предлагаме. Ще ги разгледаме утре сутрин и на първо четене в Бюджетна комисия. Борбата със спекулата и край на пировете по време на чума", заключи той.