Глобиха родител от ловешко село, след като синът му паднал с електрическа тротинетка, която карал без каска, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

52-годишен мъж от село Лисец е санкциониран с глоба с фиш за нарушение на Закона за движение по пътищата в качеството си на родител, след като през почивните дни 10-годишният му син е пострадал при управление на електрическа тротинетка.

Около 16 часа на улица в селото, на прав пътен участък с надлъжен наклон, детето е загубило контрол върху управлението на превозното средство и е паднало на пътното платно.

По данни на очевидци момчето е било без предпазна каска, а след произшествието е откарано в болница в Плевен с охлузвания и наранявания по главата, без опасност за живота.