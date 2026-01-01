Петима са задържани за притежание на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

На 9 май около 02:00 ч. в пернишкия кв. „Проучване“ служители на Първо Районно управление проверили група младежи, които се намирали между улиците „Батак“ и „Одрин“.

Най-вероятно при вида на униформените момчетата, на възраст между 16 и 23 години, изхвърлили в близост до себе си пакетчета със суха зелена листна маса, която реагирала на полеви тест за канабис.

Те са задържани за до 24 часа с полицейски заповеди, а по случая е образувано досъдебно производство. Уведомена е прокуратурата и работата продължава.