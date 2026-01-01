Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе са съставили акт на шофьор, транспортирал защитени видове птици. Водачът е бил заловен на Дунав мост преди два дни. Материалите ще бъдат изпратени на Окръжната прокуратура в Русе, тъй като притежаването, търговията и отчуждаването на защитени видове от дивата флора и фауна са престъпление по Наказателния кодекс, съобщи Рени Петрова от екоинспекцията в крайдунавския град.

Сигналът в РИОСВ за превоз на екзотични животни в пътнически микробус, пътуващ към Франция, е подаден от служители на Гранична полиция в Русе на 9 май чрез зелената телефонна линия. Превозното средство е било спряно от румънска страна, където след проверка от службата по безопасност на храните на Румъния е върнато обратно в България.

При проверката експертите на РИОСВ в Русе са установили числения и видовия състав на птиците – кардинално лори (Chalcopsitta cardinalis), папуаски носорог (Rhyticeros plicatus), пощенски гълъби и декоративни бойни петли. На място е съставен акт за установяване на административно нарушение на водача на превозното средство за липса на необходимите документи. Задържаните екземпляри са конфискувани с акт на РИОСВ в полза на държавата и незабавно са настанени в Центъра за защита на природата и животните в Добрич.

Петрова обясни, че видовете кардинално лори и папуаски носорог са включени в Приложение II на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), като превозът на птици се извършва съгласно изискванията на специализирани регламенти. По време на проверката не са били представени регистрационни карти и сертификати – задължителните документи за превоз и притежаване на птиците.

След приключване на действията на прокуратурата ще бъдат предприети и съответните административно-наказателни мерки.