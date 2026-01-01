ДПС с коментар за мерките, предложени от "Прогресивна България" за високите цени.

"Чухме законодателните предложенията на "Прогресивна България", ние от ДПС отчитаме тези мерки като първи стъпки в правилната посока, защото последните две години ДПС не само алармира за такива мерки, но има редица конкретни законодателни предложения", каза Атидже Алиева.

„Прогресивна България“ представи мерки срещу високите цени

Тя допълни, че ще се запознаят в детайли, както и че работят по техни предложения.

"Свидетели сме на парадокс, че земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност, като цените за потребители стават все по-непосилни, така че пакетът от мерки трябва да бъде подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените", каза още тя.

"Чухме, че законодателните предложения на "Прогресивна България" са в посока увеличаване правомощията на КЗП и КЗК и увеличаване на санкциите при нарушения при ценообразуването", допълни Алиева.

По-рано

„Прогресивна България“ представи първия пакет законопроекти, които са внесли за разглеждане в парламента.