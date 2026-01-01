Жител на село Ридино е пострадал при съседски скандал, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали.

На 11 май в полунощ местни хора на 44 г. и 55 г. се скарали пред жилището на единия от тях. При последвалия физически сблъсък по-възрастният паднал и си счупил крака. 44-годишният е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР в Районното управление в Джебел.

Образувана е проверка за причинена средна телесна повреда. Работата по случая продължават група „Охранителна полиция“ и разследващ полицай.