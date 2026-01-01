Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, се води разследване за противозаконно повреждане на чужда движима вещ и закана с престъпление против личността, което би могло да възбуди основателен страх у пострадалите за осъществяването му, като деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Започнато е разследване със съставяне на протокол за оглед на местопроизшествие.

По делото е установено, че през нощта на 8 май 2026г. в село Дамяница, община Сандански, той е нанесъл удари с брадва по чужд лек автомобил.

С действията си той е счупил предните фарове и светлоотразителния стоп, деформирал предния капак и надраскал задния калник.

Освен това той се заканил с убийство на майка си и дъщерите си, като размахвал брадва и се опитвал да включи моторна резачка.

Той е привлечен в качеството на обвиняем за извършени престъпления. С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа.

Районна прокуратура – Благоевград внесе в съда искане за вземане на постоянен арест спрямо обвиняемия.

По първоначални данни причинената от него щета за повреждане на чужда движима вещ е в размер на около 1500 евро.