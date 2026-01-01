Норвежките съдебни власти ще постановят окончателната присъда срещу сина на норвежката принцеса Мариус Борг Хьойби, който в началото на тази година беше съден по обвинение в изнасилване и посегателство над бивши партньорки, съобщи съдът в Осло днес, цитиран от Франс прес.

Съдът посочи, че се очаква присъдата на Хьойби да бъде произнесена на 15 юни.

Хьойби, който е син на норвежката принцеса Мете-Марит преди брака ѝ с престолонаследника принц Хокон, трябваше да отговаря по 40 обвинения по време на съдебен процес, който се състоя между 3 февруари до 13 март тази година.

Двадесет и девет годишният Хьойби, който формално не е част от норвежкото кралско семейство, отрече най-сериозните обвинения, а именно изнасилването на четири жени в безпомощно състояние и неколкократни посегателства срещу бивша партньорка.

Норвежката прокуратура поиска присъда от седем години и седем месеца лишаване от свобода за сина на Мете-Марит.

Защитата от своя страна настоя за неговото оправдаване по обвиненията за изнасилване и пледира за по-смекчена присъда от година и половина за деянията, по които Хьойби направи самопризнания, като например посегателство над личната неприкосновеност, трафик на наркотици и отправяне на заплахи.