Фондация „Лъчезар Цоцорков“ даде старт на националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца в България „Детството е за смях, не за страх“. Кампанията беше официално открита с младежки дебат, който се състоя във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ в София. Събитието събра млади хора, институции, медии и експерти, за да постави в центъра на вниманието важността на превенцията на насилието.

Десислава Желязкова - змм.-кмет Столична община

Официални гости бяха д-р Ева Жечева, директор на Дирекция „Права на детето“ в институцията на Омбудсмана, г-жа Десислава Желязкова, заместник-кмет на Столична община по направление „Образование, спорт и младежки дейности“, и д-р Цветелина Кьосева, държавен експерт в Дирекция „Политики и програми за детето“ в Държавната агенция за закрила на детето.

Д-р Ева Жечева

Участници в първия младежкия дебат бяха ученици и студенти, дебатьори от Фондация „БЕСТ“ и Асоциация дебати България, а модератори, подкрепящи каузата – известните журналисти Евелина Павлова и Марина Цекова.

Кампанията на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ „Детството е за смях, не за страх“ е призив към всички граждани да сме по-чувствителни като общество, призив да можем да спрем да премълчаваме и да започнем да говорим помежду си и с децата си с грижа вместо с обвинения и сочене с пръст. Призив да сме обединени като възрастни, независимо дали сме професионалисти, родители, близки или просто граждани, в разбирането си, че грижата е по-важна от всичко, да сме заедно в това да им дадем сигурна и безопасна среда, в която да растат.

По време на събитието д-р Ева Жечева подчерта важността на участието на децата и младите хора в процесите на вземане на решения. Тя сподели, че в момента съществуват много малко механизми, които позволяват на младите хора да бъдат чути, и че за пълноценна демокрация е необходимо да се уважават техните мнения.

Нуждата от диалог с младите бе изтъкната и от г-жа Десислава Желязкова, която сподели наблюдението си, че ученическите съвети в момента нямат място, където да се събират и да обсъждат важни въпроси. „Община София активно работи по решаването на този проблем, като се търсят пространства, където младите хора да могат да организират събития и да работят по теми, които ги интересуват“, каза тя.

Д-р Цветелина Кьосева изтъкна значимата роля на Съвета на децата към ДАЗД, който е създаден с цел да дава възможност на младите хора да изразяват мнението си. Тя призова децата да не мълчат и да търсят помощ при най-малкия признак за насилие, като използват националната телефонна линия за деца 116 111, която е на разположение 24/7 и осигурява конфиденциалност и подкрепа.

Д-р Цветелина Кьосева

„Превенцията е много важна и смятаме, че това е пътят. Преди да се стигне до агресия, е добре децата да знаят какви са последствията. Трябва да се вслушваме в думите им, а екипът за подкрепа в училищата да работи сериозно – както с учениците, така и с учителите“, посочи г-жа Орхидея Делиева, директор на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“.

Кампанията „Детството е за смях, не за страх“ стартира въз основа на стряскащите резултати от проведеното през 2025 г. по поръчка на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ национално представително проучване за обществените нагласи по темата за насилието в България. „Във Фондацията работим с приоритет по тази тема и настоящата кампания е естествено продължение на нашите усилия от миналата година. Тя ще даде възможност за открито обсъждане, като включва и децата и младите хора, които трябва да бъдат чути“, каза Мариета Гечева, директор на програма „Закрила на деца“ към Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Мариета Гечева

Младежкият дебат, с който бе открита кампанията, се проведе в два панела и в него взеха участие учениците от 12. клас и дебатьори от Фондация „БЕСТ“ и Асоциация дебати България – Катерина Тонева, Лора Апостолова, Амели Георгиева и Аделина Гълъбинова, както и алумните от Фондация „БЕСТ“ – Тереза Тодорова, Селин Рамадан, Любомир Томов и Христина Атанасова.

Учениците дискутираха различните форми на насилие – физическо, емоционално и вербално, и какво е необходимо да се направи за предотвратяване на насилието в училище и извън него. От своя страна, алумните споделиха свои преживявания, дадоха съвети за справяне с насилието и обърнаха внимание на значението на осъзнаването на насилието от по-ранна възраст и на нуждата от подкрепа и разговор.

Младежите поставиха акцент върху психологическия и емоционален тормоз и важността от разпознаването му. Те споделиха, че е важно да не се пренебрегват малките сигнали и да се търси помощ, когато се видят признаци на насилие. Призоваха всички свои връстници да не мълчат и да споделят със своите учители, психолози или родители, когато забележат нещо нередно.

Алумните посочиха, че е необходимо да се започне възпитание по темата за насилието още от най-ранна възраст – детската градина и началното училище, така че децата да знаят как да се справят с тормоза. Младите хора изтъкнаха и важността на училищните психолози и педагози, като посочиха, че заедно с родителите и училището институциите трябва да отделят повече време за обсъждане на темата и за създаване на програми за превенция на насилието.

Кампанията „Детството е за смях, не за страх“ ще включва дейности, насочени към децата, младежите и институциите в България, а много полезни ресурси за специалисти и граждани ще бъдат споделяни на официалната страница на инициативата detstvoto.bg.

