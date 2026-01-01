Непълнолетен е привлечен в качеството на обвиняем по дело за стрелба срещу автобус от градския транспорт в Перник, съобщиха от обвинението.

С постановление от 11 май 2026 г. в качеството на обвиняем по разследване за хулиганство, което по своето съдържание се отличава с изключителна дързост, е привлечено 16-годишно момче.

По делото са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето.

Установено е, че на 8 май 2026 г. в кв. „Изток“ в гр. Перник, в близост до търговски обект, непълнолетният е произвел множество изстрели с въздушен пистолет, по автобус № 20 от градския транспорт.

По време на инцидента в превозното средство са се намирали трима пътници, както и водачът на моторното превозно средство и кондуктор. Няма пострадали лица при инцидента, но с действията си извършителят е създал реална опасност за здравето на гражданите, както и е нарушил грубо обществения ред.

В резултат на престъпното деяние са били счупени три броя странични стъкла на автобуса.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „Надзор на инспектор при детска педагогическа стая“ към 02 РУ – Перник.

Делото продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.