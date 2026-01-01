Случаите на хантавирус в Аржентина са се удвоили през последната година, като страната отчита 101 потвърдени инфекции и 32 смъртни случая — най-високите нива от 2018 г. насам.

Ръстът на заразата идва на фона на разследване на огнище на вируса на круизния кораб MV Hondius, където почина холандска двойка, пътувала из различни части на Аржентина, Чили и Уругвай преди круиза.

Според аржентинските здравни власти вирусът е особено разпространен в няколко региона на страната, включително провинциите Буенос Айрес, Мисионес, Неукен и Чубут. Този сезон най-много случаи са регистрирани именно в провинция Буенос Айрес.

Хантавирусът обикновено се предава чрез контакт с урина, изпражнения или слюнка на заразени гризачи. В случая с огнището на кораба се предполага, че става дума за щама „Андски хантавирус“ — рядка разновидност, която при близък контакт може да се предава и между хора.

Експерти смятат, че изменението на климата и разрушаването на естествените местообитания допринасят за разпространението на вируса. Според специалисти екстремните климатични явления, сушите, наводненията и горските пожари променят екосистемите и улесняват разпространението на гризачите, които пренасят заболяването.

„Повишаването на температурите и климатичните промени създават условия гризачите да се адаптират и да навлизат в нови райони“, заяви инфекционистът Едуардо Лопес

Аржентинските власти предупреждават, че нарастващото навлизане на хора в диви и селски райони също увеличава риска от заразяване.