Испанските власти започнаха процеса по евакуация на пътниците на засегнатия от огнище на хантавирус круизен кораб, който тази сутрин беше закотвен близо до Тенерифе, част от Канарските острови, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Служители на здравните власти се качиха на борда, за да направят последни тестове и да започнат евакуацията на пътниците, съобщи Министерството на здравеопазването на Испания.

Първата група пътници, която е от испански граждани, ще бъде свалена на брега с малки лодки и незабавно трансферирана в затворени автобуси към местното летище, откъдето ще излети за Мадрид с испански правителствен самолет, съобщиха властите и уточниха, че пътниците от кораба няма да имат никакъв контакт с външни хора.

Втората група пътници, която ще бъде евакуирана от кораба, са пътниците от Нидерландия, казаха още испанските здравни власти.

Тридесет членове на екипажа ще останат на борда и ще отплават за Нидерландия, където корабът ще бъде дезинфекциран.

Плавателният съд в сряда отплава за Испания от брега на Кабо Верде, след като Световната здравна организация и Европейския съюз поискаха от страната да евакуира пътниците след засичането на огнище на хантавирус. Директорът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна на остров Тенерифе, заедно с министрите на вътрешните работи и здравеопазването на Испания и министъра по териториална политика, за да координират евакуацията на кораба.

СЗО съобщи, че осем души са се разболели, включително и тримата починали - нидерландска двойка и германски гражданин. При шестима болни заразата от хантавирус е потвърдена, докато за други два случая се предполага, уточниха от СЗО.

Всички пътници на круизния кораб, засегнат от смъртоносно огнище на хантавирус, се смятат за високорискови контактни лица като предпазна мярка, съобщи още европейската агенция за обществено здраве, предаде Ройтерс.

Макар при слизането от кораба пътниците да бъдат смятани за високорискови контактни лица, не всички непременно ще бъдат определени като високорискови при завръщането си в родните си страни, съобщи Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Агенцията призова пътниците със симптоми да бъдат приоритетно подложени на медицинска оценка и тестване при пристигането, като добави, че те може да бъдат изолирани в Тенерифе или евакуирани по медицински причини към родните си страни в зависимост от състоянието им.

Обикновено вирусът се разпространява от гризачи, но в редки случаи може да се предава от човек на човек. Здравните власти заявиха, че рискът от разпространение на вируса е нисък.