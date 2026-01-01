Жена от югоизточната испанска провинция Аликанте е проявила симптоми, отговарящи на заразяване с хантавирус, заяви днес пред журналисти испанският държавен секретар по здравеопазването Хавиер Падиля, цитиран от Ройтерс.

Въпросната жена е била пътничка на същия полет, с който е пътувал и пациентът, починал по-рано в Йоханесбург, след като е бил на круизния кораб "Хондиус", където се е заразил с вируса, добави Падиля.

Междувременно испанското правителство съобщи днес, че пътниците на кораба "Хондиус", на който беше открито огнище на хантавирус, ще започнат да бъдат репатрирани към родните им страни още в неделя, след като корабът пристигне в Тенерифе, на Канарските острови, предаде Франс прес.

Корабът трябва да пристигне в пристанището на Гранадиля, на остров Тенерифе, в неделя сутринта, заяви пред медиите министърът на териториалната политика Анхел Виктор Торес, като уточни, че репатрирането със самолет ще започне същия ден.

Корабът няма да получи разрешение да акостира в пристанището.

Източници от министерството на вътрешните работи на Испания по-рано бяха заявили, че евакуациите ще започнат в понеделник, като страните от Европейския съюз ще поемат репатрирането на своите граждани.

Отплавал на 1 април от Ушуая, Аржентина, круизният кораб "Хондиус", принадлежащ на нидерландската круизна компания "Оушънуайд експедишънс" (Oceanwide Expeditions), превозва около 150 пътници и членове на екипажа от 23 различни националности. Трима са починали.

Корабът, който пътуваше от Аржентина към Кабо Верде, в момента се насочва към Тенерифе. Трима болни пътници бяха евакуирани от кораба в сряда край Кабо Верде.

Испанските власти съобщиха, че корабът ще пусне котва край Тенерифе, а след това пътниците ще бъдат прехвърлени в пристанището с по-малък кораб.

Те ще бъдат откарани с автобус до близкото летище Тенерифе Юг, заяви пред испанската обществена телевизия ТВЕ ръководителката на испанските служби за спешна помощ Виргиния Барконес. "По принцип става въпрос за лица без симптоми, които няма да се нуждаят от специален транспорт", уточни тя.

Чуждестранните граждани трябва да бъдат репатрирани от летището към родните си страни в рамките на мерките, предприети от съответните им правителства, посочи испанската министърка на здравеопазването Моника Гарсия.

Тези, които евентуално проявят симптоми при пристигането си, ако не се нуждаят от спешна медицинска помощ, също ще бъдат репатрирани, добави тя.

"Вземаме всички решения, които трябва да вземем, като винаги имаме предвид, че трябва да оценим всички възможни сценарии", заяви Гарсия в интервю за испанската обществена телевизия.