Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази безпокойство заради разпространението на хантавируса, след като се появиха опасения, че трети британски гражданин може да е заразен.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство потвърди, че двама британци са дали положителни проби за хантавирус. Разследва се и трети предполагаем случай на остров Тристан да Куня — отдалечен архипелаг в южната част на Атлантическия океан.

В четвъртък Тръмп заяви пред журналисти, че е бил информиран за ситуацията.

„Надяваме се, че всичко е под контрол“, каза той. „Става дума за кораба и вероятно утре ще представим пълен доклад. Много добри специалисти работят по случая.“

На въпрос дали американците трябва да се тревожат от разпространението на вируса, Тръмп отговори: „Надявам се, че не.“

Междувременно Световна здравна организация предупреди, че е възможно да бъдат регистрирани още случаи на хантавирус, след като заболяването отне живота на трима пътници от круизния кораб MV Hondius. От организацията обаче смятат, че огнището може да бъде ограничено при спазване на необходимите предпазни мерки.

Друг заразен пътник от кораба е пристигнал в Европа, докато плавателният съд се е насочвал към Канарски острови. Здравните власти продължават да проследяват разпространението на потенциално опасния щам на вируса, за който има опасения, че може да се предава между хора.

Случаят с MV Hondius предизвика международно безпокойство, след като трима пътници починаха. Въпреки това здравните експерти подчертават, че хантавирусът, който обичайно се предава чрез гризачи, е значително по-малко заразен от COVID-19.