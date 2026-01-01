Засега няма причина за тревога в ЕС заради случаите на хантавирус, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Следим обстановката внимателно, добави той. Това предава кор. на БТА Николай Желязков.

Заплахата за европейците е ниска, правим всичко необходимо, за да не подценяваме събитията и да бъдем готови да реагираме, допълни говорителят. Оценяваме много задълбочено всяка възможна опасност за европейските граждани, посочи той.

По неговите думи вчера е имало среща на европейски специалисти по въпросите на здравната сигурност, в които са участвали представители на европейските здравни служби и на Световната здравна организация. Днес предстои ново заседание с участието на всички държави, чиито граждани са били на кораба "Хондиус", уточни говорителят.