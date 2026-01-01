Световната здравна организация (СЗО) изрази мнение, че хантавирусът може да се е предавал между хора на круизен кораб, където са регистрирани общо седем потвърдени и предполагаеми случая, включително три смъртни.

„Смятаме, че е възможно да има предаване от човек на човек при много близък контакт“, заяви директорът по готовност и превенция на епидемии и пандемии в СЗО Мария ван Керкхове. Тя допълни, че има подозрения, че първият заразен е бил инфектиран още преди да се качи на кораба, който в момента е на котва край Кабо Верде, предаде АФП.

Трима души са загинали при предполагаема епидемия на борда на круизен кораб

СЗО съобщи още, че Испания е изразила готовност да приеме кораба, за да бъде извършено пълно разследване на случая.

Плавателният съд ще се насочи към Канарските острови, където ще бъде проведено епидемиологично проучване, дезинфекция и оценка на риска за пътниците на борда.

„Работим с испанските власти, които са заявили, че ще приемат кораба, за да се извърши цялостно разследване и оценка на ситуацията“, посочи Ван Керкхове.

По рано Испания заяви, че все още не е взела решение дали да приеме круизния кораб, на който са регистрирани случаи на хантавирус, докато не бъдат анализирани епидемиологичните данни.

„Въз основа на събраната епидемиологична информация по време на престоя на кораба в Кабо Верде ще бъде решено кое пристанище е най-подходящо. Дотогава Министерството на здравеопазването няма да вземе решение, както сме уведомили Световната здравна организация“, се казва в съобщение на здравното ведомство в социалните мрежи.