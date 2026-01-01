Глобалната надпревара за овладяване на смъртоносния вирус, пренасян от плъхове и разпространяван сред пътниците на круизен кораб, е в ход, тъй като нарастват опасенията, че стотици хора може да са били в контакт с инфектирани носители на заразата.

Корабът MV Hondius е в центъра на международната здравна тревога от събота насам, след избухването на рядка хантавирусна инфекция.

Макар че заболяването обикновено се предава от гризачи чрез урина, изпражнения и слюнка, Световната здравна организация (СЗО) потвърди, че по-рядко срещаният вариант – вирусът Андес – стои зад разпространението му на круизния кораб. Смята се, че този щам е единственият хантавирус, който може да се предава от човек на човек.

Трима души – холандска семейна двойка и германски гражданин – починаха.

Общо осем са потвърдените случая, свързани с вируса на борда на кораба, пътувал от Ушуая в Аржентина до Кабо Верде в Африка.

Пътуването е било разделено на три отделни круиза, които е можело да бъдат резервирани поотделно, като отстъпка е била предлагана на пътниците, избрали цялото пътуване.

Все още не е ясно дали заразената холандска двойка е била на борда по време на първия етап от пътуването – до и от Антарктида с отпътуване от Ушуая на 20 март – и ако да, колко други хора са пътували с тях.

Вчера стана ясно, че заразеният британски член на екипажа, евакуиран в Нидерландия, е 56-годишният бивш полицай Майк Ансти, който сега работи като екскурзовод на експедициите на MV Hondius. От болничното си легло в Нидерландия той заяви: „Не съм чак толкова зле.“

Това стана след разкритията, че смъртоносният вирус може да е бил внесен на кораба, след като съпрузите посетили място за наблюдение на птици в Ушуая на 20 март. Разследващите съобщават, че двамата са били на сметище в покрайнините на града, използвано за наблюдение на птици, където е възможно да са били изложени на гризачи, носители на болестта.

По-късно те се качили на круизния кораб, който напуснал аржентинския град на 1 април с 88 пътници и 59 членове на екипажа от общо 23 националности на борда.

Остава неясно колко пътници са резервирали само антарктическия етап от пътуването и са напуснали кораба след завръщането му в Аржентина на 30 март.

СЗО се опитва да установи как хантавирусът се е появил на борда, след като първият починал е развил симптоми на 6 април.

Първата жертва – 70-годишен холандец – е починал на 11 април, докато корабът е плавал към Тристан да Куня.

Тялото му е останало на борда до 24 април, когато „е било свалено на остров Света Елена, а съпругата му е придружила репатрирането“, съобщиха от Oceanwide Expeditions.

До този момент се смята, че още 23 пътници са слезли от кораба, създавайки потенциален международен риск от разпространение на заразата, тъй като са се качвали на различни полети.

69-годишната вдовица на мъжа се почувствала зле по време на полет от Света Елена до Южна Африка и починала на 26 април след пристигането си в спешното отделение на болница в Йоханесбург.

СЗО потвърди, че жената е била транспортирана до града на 25 април с полет на Airlink, на борда на който е имало 82 пътници и шестима членове на екипажа.